С начала суток на Покровско-Кураховском направлении Силы обороны уже ликвидировали 41 захватчика.

Российско-украинская война продолжается, и враг не прекращает попыток продвинуться на Покровско-Кураховском направлении.

Об этом сообщил в эфире телемарафона офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий. "Обстановка продолжает быть горячей и тяжелой. Но она стабильная. Мы не даем врагу продвинуться. И на сегодня его намерения приторможены. Та активность, которая была - те продвижения, точно можем сказать, что хорошенько дали по зубам и продолжаем их истощать. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 76 оккупантов на нашем участке фронта", - сказал Цехоцкий.

Он также добавил, что с начала суток оккупанты уже провели четыре штурма на этом направлении. А Силам обороны удалось ликвидировать 41 российского захватчика. Он также рассказал о тактике врага на этом направлении.

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"В основном это пехотные группы. Численность их разная. Есть малые, есть и большие - 10-15 человек. Они постоянно идут волна за волной. И учитывая, что местность позволяет им прятаться, - мы вынуждены больше времени тратить для того, что выковырять их из дыр, подвалов и тому подобное. Все традиционно - нового ничего придумать не могут", - заявил Цехоцкий.

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По мнению аналитиков из Института изучения войны, Курская операция ВСУ повлияла на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности оккупационной армии даже после завершения штурмов Покровска.

Тем временем в Донецкой области российские оккупанты пытаются преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, который является оборонительным рубежом украинских воинов. В то же время противник не имеет планов делать плацдарм по каналу, поделился мнением пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

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