Противник в Донецкой области пытается пройти оборонительный рубеж украинских воинов, поделился пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.

В Донецкой области российские оккупанты пытаются преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, который является оборонительным рубежом украинских воинов.

Противник не имеет планов делать плацдарм по каналу, поделился мнением пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире "Киев24".

"...на сегодня это наш оборонительный рубеж, который враг действительно пытается пройти, преодолеть. Я бы так сказал, что плацдарм по каналу сделать он бы не хотел, он бы хотел вообще пересечь канал и пытаться двигаться дальше", - отметил он.

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Россияне длительное время активно пытались двигаться вперед на ряде направлений на Донбассе. Аналитик по войне в Украине в Европейском совете по международным отношениям Густав Грессель сообщил, что ситуация изменилась после того, как украинские воины начали освобождать территорию Курской области РФ. По его словам, после начала боев на Курщине операции россиян сосредоточены исключительно в районе города Покровск Донецкой области. Эксперт отметил, что противники "будто замораживают другие фронты".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью CNN, которое было опубликовано 5 сентября, рассказал, что наши бойцы смогли остановить продвижение оккупантов к этому городу.

Справка УНИАН. Канал Северский Донец - Донбасс построили в конце 50-х годов прошлого века в Донецкой области. Это уникальное гидравлическое сооружение, которым соединили реку Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Длина канала составляет 133,4 километра.

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