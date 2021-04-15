В ночь на 15 апреля в Азовском море произошел инцидент между российскими и украинскими катерами, из-за которого ВМСУ вынуждены были предупредить россиян о применении оружия.
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Об этом в Facebook рассказал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
По его информации, инцидент произошел между тремя МБАКами ВМСУ и пятью катерами и кораблем Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.
"Ночь была горячей. Как минимум 5 катеров ФСБ совершали согласованные провокационные маневры в отношении наших трех МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие", - рассказал Клименко со ссылкой на источники мониторинговой группы BlaskSeaNew.
По его данным, инцидент произошел в 25 милях от пролива, украинские катера эскортировали коммерческие суда.
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