Украинское командование вполне готово к любым угрозам со стороны врага.

Российские войска решают, где атаковать украинскую группировку в Бахмуте. Однако сценарий, согласно которому Россией были захвачены Лисичанск, Попасная и Северодонецк, с Бахмутом не сработает, считает военный эксперт Алексей Арестович.

В беседе с Марком Фейгиным он отметил, что ни тактика, ни стратегия врага не поменялась: РФ все еще хочет вынуть ВСУ покинуть Бахмут под угрозой полного окружения.

"Нельзя сказать, что это совсем уж безуспешная тактика: Лисичанск, Северодонецк, Попасная... Но в Бахмуте ситуация немного другая: и местность, и количество войск, и структура обороны как раз расчитана, чтобы эти фланги как раз прикрывать", - сказал Арестович.

По его словам, украинское командование вполне готово к любым рассматриваемым угрозам со стороны врага, о чем свидетельствуют действия ВСУ на указанном направлении: "Они (русские – УНИАН) перегруппируются, будут атаковать, наше командование это знает, судя по действиям. С этой угрозой уже работают".

Также Арестович подтвердил, что Россия увеличила число войск до 340 тысяч.

"Месяца два назад российских войск было до 220 тысяч на нашей территории. Сегодня - уже 340 тысяч, они на треть увеличили численность и собираются ее использовать для взятия Донецкой области. Будут движения в Луганской области, на стыке Запорожской и Донецкой области, на Харьковской и Луганской, чтобы обеспечить политическую (победу) (террористов) "ЛДНР", - ответил Арестович.

Ситуация на Донбассе – новости войны

В сводке Генштаба утром, 18 января, сообщалось о безуспешных попытках России наступать на Авдеевском направлении. Штурмы оккупантов Бахмута в течение 17 января были отбиты.

Как рассказал накануне заместитель командира легиона Свобода лейтенант Владимир Назаренко, россияне пытаются обойти Бахмут с юга и севера, поняв, что не удастся ударить по городу "в лоб". Враг не успевает пополнять резервы.

Об огромных потерях россиян на указанных направлениях свидетельствуют многочисленные фото- и видеодоказательства, отснятые ВСУ. В частности, недавно сеть облетело фото поля, укрытого телами мертвых русских солдат.

Сейчас оккупанты перебрасывают подкрепление на линию Кременная-Сватово, говорится в отчете Института изучения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: