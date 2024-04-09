Военный отметил, что воевать придется, пока Москва существует в нынешнем виде.

Несмотря на санкции, Россия продолжает наращивать и активно развивать собственную военную промышленность. Намерения Москвы в этом году изготовить 2,1 млн снарядов - не просто фантазии. К этому стоит еще добавить огромные объемы, которые она получает от своих союзников.

Как пишет в Telegram заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, россияне не просто готовятся - они уже реализуют программу "длинная война".

"Ничего из этих действий не говорит о том, что они собираются остановиться на каком-то населенном пункте. Да и на войне в Украине РФ останавливаться не собирается. Нам пора активнее адаптироваться к реалиям, в которых будет все меньше помощи западных стран. Должны рассчитывать исключительно на самих себя - развивать собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Потому что воевать Украина будет не до выборов президента Америки или еще чего-то - воевать нам придется пока Москва существует в таком виде, как сегодня", - отметил Жорин.

Военный также призвал "перестать мечтать" о санкциях, ведь они вряд ли кого-то остановят.

Угроза нового наступления РФ: другие новости

Уже несколько недель идут разговоры о предстоящем наступлении РФ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно может начаться уже в ближайшие месяцы.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что Россия усилит наступательные действия в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком. Он признал, что ситуация на передовой довольно сложная, но отметил, что она под контролем.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также считает, что главной целью летнего наступления РФ может быть Донбасс. Однако, по его словам, все может измениться. Тимочко говорит, что сейчас враг также может рассматривать оккупацию Харьковщины, однако на это у него нет ресурса.

Вас также могут заинтересовать новости: