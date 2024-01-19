Теперь РФ не рискует воздушными такими судами как А-50, и подняла такой тип самолета в воздух чуть дальше от востока Украины.

В британской разведке объяснили, как Россия молчаливо признала успешность украинской операции по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки, 17 января 2024 года российские военно-воздушные силы начали использовать другой самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, но на этот раз над сушей подальше от востока Украины у Краснодарского края.

"Весьма вероятно, что эта деятельность имеет признаки уменьшения желания рисковать воздушными судами и является попыткой сохранения остальных А-50 благодаря сокращению их общей эффективности над Украиной", - сообщает разведка.

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Это также доказывает, что потеря самолета не была случайностью, как пытались показать в РФ.

"Несмотря на отсутствие официальной позиции России по потере самолета А-50, вероятно, что эта деятельность демонстрирует молчаливое признание Россией успешной целенаправленной операции украинцев против дорогостоящего воздушного судна. Если бы потеря А-50 была случайной, то маловероятно, что понадобилось такое решение", - отметили в разведке.

Уничтожение А-50 - последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сегодня сообщил, что в акватории Азовского моря снова появился знаменитый уже самолет А-50, который "испытывает свою судьбу".

Игнат добавил, что здесь нет ничего удивительного, потому что такие самолеты в России еще есть, поэтому их будет враг использовать. По его словам, этот А-50 находится в воздушном пространстве ближе к Ростову.

Ранее, 14 января, появилась официальная информация, что сбит российский самолет А-50 над Азовским морем, а позже стало известно, что также серьезно поврежден Ил-22.

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