Враг прощупывал участки, где может быть слабее наша оборона.

Ранее в украинской разведке заявили, что новое наступление россиян вероятно с трех направлений - Донецкого, Луганского и Запорожского. Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 1+1 рассказал, что оккупантам будет непросто везде.

"На Луганском направлении очень горячо, там постоянно идут боевые действия. Но врагу нигде не просто... Украинские силы держатся, а враг подтягивает силы. Можно сказать, что в определенной степени это "ползучее наступление" уже началось", — говорит он.

По словам эксперта, новое наступление действительно может быть и до 24.02.2023 - годовщины полномасштабного вторжения в Украину, а может быть и раньше. Вероятны и дополнительные направления для атаки, говорит он. Может добавиться Харьковщина, Купянщина, вероятное движение на Лиманское направление.

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"На Запорожском направлении тоже не будет просто. Российские войска проводили там фактически разведку боем предыдущие 2 недели, но отступили. Они прощупывали участки, где может быть слабее наша оборона, чтобы попытаться ее прорывать. Это была подготовка к наступлению", — считает Мусиенко.

Новое наступление России: когда оно может произойти

Издание Financial Times 5 февраля сообщило, что украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может состояться в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

В Минобороны Украины заявляли, что РФ может приурочить свое новое наступление к 24 февраля. Они могут наступать на двух направлениях - на Донбассе или на юге.

В январе Генштаб сообщал, что в скором времени Россия попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

7 февраля 2023-го Институт изучения войны отметил, что российские оккупанты спешат начать новое масштабное наступление. Они хотят успеть до поступления тяжелой западной техники в Украину.

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