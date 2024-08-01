Россия нацелится на аэродромы: как Украина будет защищать F-16

Эксперт прогнозирует, что российские удары будут безуспешными, как и все предыдущие.

Российские войска будут пытаться нанести удары по F-16 на украинских авиабазах, где они будут храниться. Впрочем, Украина имеет надежный способ защиты истребителей от таких атак.

Об этом заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии Associated Press. По его словам, Украина имеет надежные возможности "защитить свои аэродромы средствами противовоздушной обороны для отражения российских атак".

"Все время, с тех пор как Россия вторглась в Украину, она активно пыталась ударить по украинским аэродромам, но атаки были несколько безуспешными", - сказал Храпчинский. Видео дня

Храпчинский отметил, что F-16 значительно повысят возможности ВВС Украины по защите воздушного пространства страны от атак России и увеличат дальность ударов Украины по стратегическим целям в России.

"С получением самолетов F-16 мы сможем решить ряд проблем, которые сейчас болят для Украины. Среди них: массированные ракетные обстрелы России, использование ею управляемых авиационных бомб, размещение установок С300 в приграничных Сумской и Харьковской областях. Речь идет о получении самолетов F-16, по моему мнению, это существенно поможет Украине справиться с российской агрессией, которая сейчас происходит", - отметил Храпчинский.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

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