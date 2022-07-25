По словам эксперта, Украине следует срочно решать вопрос с усилением ПВО.

Украине следует защитить свою инфраструктуру от российских ракетных ударов, для этого нужно развернуть многослойную и комплексную систему ПВО. ВСУ нужны системы средней и далекой дальности для сбития крылатых и баллистических ракет, которые вскоре могут полететь на порты и мосты.

Такое мнение высказал ТСН.ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, поставки немецкой системы IRIS-T SLM снова задерживаются, прийти на помощь могут норвежские ЗРК NASAMS. Эксперт прогнозирует, что необходимость защиты неба от ракет остро станет после взятия россиян в котел под Херсоном и удачных ударов ВСУ по объектам инфраструктуры на захваченных территориях.

"Тогда Россия своими крылатыми ракетами может прибегнуть к ударам по нашим мостам через Днепр. Поэтому нужно немедленно решать вопросы по ПВО. В ситуации, когда немецкие IRIS-T SLM снова задерживаются, надо получать NASAMS и побольше. Сейчас это было бы идеально. Они мобильны, очень компактные, их можно размещать например в районах, где находятся инфраструктурные объекты. Мостов через Днепр, которые выполняют важные функции, на самом деле не так много. И одесские порты сейчас будут под особым вниманием. Там тоже нужно размещать усиленную ПВО, расширять, потому что у России есть несколько тысяч ракет (старых, новых – не важно), и они ими могут наносить удары", - пояснил эксперт.

Недавний обстрел одесского порта эксперт связал с местью российского диктатора президенту Турции.

"Если принять во внимание, что это Путин приказал нанести удар по Одессе, возможно, действительно Путин очень обиделся за те 50 секунд, на которые Эрдоган опоздал с ним на встречу в Иране, публично его унизив. У Путина это возможно на самом деле. И это может выглядеть на самом деле именно так - публичный плевок в Эрдогана. Возможно такие плевки будут и дальше. Но с военной точки зрения за всю эту ситуацию несет ответственность Турция", - комментирует эксперт.

Самусь прогнозирует, что Путин вскоре будет настаивать на перемирии на юге Украины, прикрываясь необходимостью вывоза украинского зерна.

"Они там находятся в очень сложной ситуации. Но до последних ударов HIMARS, думаю, российские генералы заверяли Путина, что ничего там страшного нет, что у них под контролем, просто пока битва за Донбасс, они не могут сконцентрировать силы на юге чисто физически, а как только закончат оккупацию Донбасса, перебросят войска и снова пойдут в Одессу. Что у них критическая ситуация, они могут попасть в котел и нужно что-то делать", — резюмировал эксперт.

Что этому предшествовало

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.