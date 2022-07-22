Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине.

За пять месяцев полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла серьезные потери в живой силе и технике.

У Москвы больше нет сил, чтобы достичь свих целей в Украине. Об этом говорится в анализе Вооруженных сил Канады.

"Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине", – говорится в анализе.

Как говорится в сообщении, Россия вынуждена уменьшить свои стратегические цели, представляя новое публичное обоснование частичного территориального контроля, которого она добилась.

"У России всегда были максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", – говорится в сообщении.

Война в Украине:

20 июля 2022 года министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

21 июля 2022 года глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил о том, что российские оккупанты, вероятно, возьмут паузу в ближайшие несколько недель. Для украинцев это может стать шансом для нанесения сокрушительных ударов.

22 июля 2022 года британская служба внешней разведки сообщила о том, что Россия потеряла половину своих шпионов в Европе.

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