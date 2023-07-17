Он утверждает, что удары наносили морские надводные дроны - уникальная украинская разработка.

Подрыв Крымского моста - мощный удар по логистике врага. Причем объект удара находился под усиленной охраной россиян. Об этом пишет в блоге на "Цензор.НЕТ" политолог Тарас Загородний.

Хотя СБУ и не признала официально причастности к удару по Крымскому мосту 17 июля 2023 года, эксперт убежден именно в этой версии.

"Подрыв моста - это огромная пощечина по "сакральности российской власти". Очень болезненная и неприятная. Путин пропускает ее второй раз. А СБУ во второй раз демонстрирует, что для нее не существует невозможных задач на территориях, занятых врагом. Она полностью переигрывает и ФСБ, и игру. Спецоперации подобного уровня сложности, уверен, войдут в учебники истории спецслужб", - считает политолог.

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Загородний уверен, что такие спецоперации меняют ход войны и баланс сил в пользу Украины. "Кроме престижа российской власти, есть и другой важный аспект - СБУ наносит мощный удар по логистике врага во время украинского контрнаступления. Глава Службы малыш уже говорил, что мост – законная цель для Украины, потому что россияне перебрасывают по нему технику и военную силу", - отмечает эксперт.

Загородний утверждает, что удары наносили морские надводные дроны - уникальная украинская разработка. "Дроны уже прекрасно проявляли себя во время атаки на бухту в Севастополе в октябре 2022-го", - пишет он.

Напомним, что Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали надводными дронами. Ряд украинских СМИ писал, что к подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины. Официального подтверждения такой информации ни от Службы безопасности, ни от ВМС не было.

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