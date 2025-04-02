Новое наступление России: эксперт оценил, насколько реальна угроза

По его словам, россияне будут пытаться выйти на границы тех областей, которые они внесли в свою Конституцию.

Российские оккупанты готовят новое наступление. Вероятнее всего, примерно в начале лета у них должно быть достаточное количеств сил и средств для этого. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

"Конечно, идет подготовка (к наступлению - УНИАН). Дело в том, что россияне внесли в свою Конституцию пять наших областей, и пока они не дойдут до границы этих областей, они не остановятся. Единственный механизм - развал Российской империи... Другого не существует, не вытащят они из своей Конституции эти пять областей. Мы, естественно, никому их не отдадим. Поэтому единственный вариант, как решить эту проблему, - это развалить РФ", - сказал он.

По словам эксперта, все действия демократического мира должны быть направленны именно на развал России.

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"Однозначно, россияне будут планировать захват до границ этих пяти областей... Где-то на начало лета у них должно быть достаточное количеств сил и средств, чтобы дальше двигаться по этой задаче. Никакой новой задачи у них не будет", - отметил Свитан.

Россия готовит весеннее наступление на две области

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению еще на две области - Сумскую и Харьковскую, и для этого пытается выиграть время.

"Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками", - отметил он.

Президент уточнил, что российский диктатор Владимир Путин хотел начать новое наступление еще восемь месяцев назад.

"Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курской области. Вот почему ему сегодня нужно время", - подчеркнул Зеленский.

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