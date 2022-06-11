Также отмечается, что по состоянию на 10 июня российские войска вокруг Северодонецка не продвинулись на юг города.

Россия ведет огонь со своей артиллерии и авиации и использует старые противокорабельные ракеты против наземных целей из-за недостатка высокоточных боеприпасов.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter.

"Россия массово ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону. С апреля российские бомбардировщики, вероятно, запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 эпохи 1960-х годов-22 (обозначение НАТО AS-4 KITCHEN) против наземных целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки.

Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточны и, следовательно, могут вызвать значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения.

"Россия, вероятно, удается в таких неэффективных систем вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что по состоянию на 10 июня российские войска вокруг Северодонецка не продвинулись на юг города. "Интенсивные уличные бои продолжаются, и обе стороны, вероятно, имеют большое количество жертв", - говорят в разведке Великобритании.

Ранее сообщалось, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, но нынешними темпами она может вести войну против Украины еще в течение года.

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