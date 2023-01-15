На месте работают спасательные службы.

Российские оккупанты сегодня, 15 января, ударили по жилому кварталу Херсона. В результате атаки есть двое раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. На месте работают спасательные службы.

"Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения", - заявил он.

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Война в Украине - ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 15 января, Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты 76 раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела два человека были ранены.

Также стало известно, что в Херсонской области двое мужчин погибли из-за мины, оставленной российскими оккупантами. Янушевич отметил, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.

Также известно, что российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. Они инвентаризируют имущество местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

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