РФ запустила по Украине 10 'Калибров': в ВМС раскрыли детали

Субмарина до сих пор остается в Черном море.

В ночь на 6 апреля Россия запустила по Украине 10 крылатых ракет типа "Калибр" с фрегата и подводной лодки, которые находились в акватории Черного моря. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Это четвертое применение в этом году, за четыре месяца. Один в фрегатов был применен и подводная лодка. То есть они оба участвовали в этой атаке. Подводная лодка до сих пор остается в море. Всего было выпущено 10 крылатых ракет типа "Калибр". По результативности пока еще не готов проинформировать", - заявил Плетенчук.

В то же время спикер добавил: произошедшая атака подтверждает предварительные выводы - россияне применяют "Калибры" во время массированных атак, ведь врагом были привлечены и другие типы оружия во время этого воздушного нападения.

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По его словам, вероятность применения ракет всегда присутствует - когда есть носители в акватории, и даже когда их нет. Потому что выйти в море и отстреляться российским кораблям - вопрос нескольких часов.

"Именно так они и сделали", - подчеркнул военный.

Массированная ракетная атака на Украину

Как писал УНИАН, 6 апреля оккупационная армия РФ осуществила массированную воздушную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. По данным Воздушных сил ВСУ, было запущено 23 ракеты различных типов - 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС из Саратовской области, 6 баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области, 109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов. Говорилось, что по предварительным данным было также запущено 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Подтверждено сбитие 13 ракет и 40 БПЛА: 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 "Калибров", и баллистической ракеты "Искандер-М". В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области. В Киеве погиб человек, трое - ранены.

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