Командующий ВМС заявляет, что Крым сейчас – это "непотопляемый авианосец".

С момента аннексии Крыма Россия модернизировала и втрое увеличила свой Черноморский флот.

Об этом рассказал командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа, передает Радио Свобода.

"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все корабли, которые поступали с начала 2015 года, направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие", - рассказал Неїжпапа.

Читайте такжеВпервые в Украине: в Одессу прибыл французский военный корабльПо его словам, Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", а сам Крым сейчас – это "непотопляемый авианосец".

Напомним, согласно данным опроса, украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе. При этом большинство считает неправильным решение тогдашней власти отдать полуостров без боя и не винит в случившемся одного только отстраненного на то время президента Виктора Януковича.

Вас также могут заинтересовать новости: