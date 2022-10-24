Подводных ракетоносителей там не зафиксировано, находятся только два надводных.

Россия отвела в пункты базирования подводные ракетоносители с Черного моря, предположительно для пополнения запасов ракет.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

По ее словам, сейчас в акватории Черного моря находятся 2 надводных ракетоносителя, которые держат 16 ракет "Калибр" наготове. При этом на прошлой неделе они находились в количестве от 5 единиц. В том числе были два подводных ракетоносца, которые также использовались, в частности, для поражения объектов критические инфраструктуры Украины.

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"Пуски с подводных лодок таких ракет затрудняют их обнаружение, поэтому россияне и используют их для того, чтобы поразить такие критически важные объекты. Сейчас подводных ракетоносителей там не зафиксировано, находятся только два надводные", - сказала Гуменюк.

Она объяснила отвод тем, что россияне осуществили массированный ракетный удар по Украине на прошлой неделе.

"Сейчас часть ракетоносителей зашла в пункты базирования, очевидно для пополнения запасов ракет", - добавила она.

Сколько ракет угрожают Украине с Черного моря

Как сообщал УНИАН, по данным ОК "Юг", в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 2 носители крылатых ракет РФ. Их суммарный залп-16 "Калибров". Корабельная группировка в Черном море насчитывает 11 кораблей и катеров, в том числе 3 больших десантных корабля, которые находятся на дежурстве и маневрируют вдоль побережья Крыма.

Россия несколько раз осуществляла массированные обстрелы украинских территорий, в частности враг атаковал объекты критической инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что некоторые объекты энергетики, по которым били оккупанты, проще построить заново.

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