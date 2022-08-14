По его словам, речь идет о локальном и радикальном сценариях.

У Кремля на сегодня есть два основных плана аннексии оккупированных украинских территорий.

Об этом 24 каналу заявил российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

Первый план Фейгин называет локальным. Он предусматривает проведение псевдореферендума в оккупированной части Запорожской области и объявление о ее "присоединении" к РФ.

"План предусматривает, что россияне проведут такой пилотный референдум и пока не будут трогать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В крайнем случае, эти псевдореспублики просто объявят о присоединении своим фейковым парламентом", - сказал он.

На других захваченных территориях, добавляет правозащитник, РФ пока не будут проводить "референдумы" в рамках этого плана.

"Это такой аккуратный локальный план", - говорит блогер.

Второй план - радикальный. Перспективы его реализации, по словам Фейгина, недавно "прощупывал" во время визита в оккупированный Луганск замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они говорят, что хотят создать в рамках союзного государства некий прообраз СССР. То есть завести в "союзное государство", в котором уже есть Россия и Беларусь - Южную Осетию, Приднестровье, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, как самостоятельные государства", - говорит Фейгин.

По его прогнозу, эти псевдообразования будут "независимыми" и вступят в "союзное государство" на принципах федераации, которой будет руководить Москва.

"Так россияне покажут якобы "добрую волю". С одной стороны, это хорошо, а с другой - россия якобы никого не оккупировала, а люди сами проголосовали за вхождение в "союзное государство", - говорит он.

Фейгин отмечает, что до 11 сентября у РФ уже нет времени на проведение подобной аферы. Кроме того, ей якобы противится Абхазия, а с Приднестровьем ситуация вообще непонятная.

"Мне кажется, им бы хотелось пройти такой путь. Потом уже медленно все выравнивать, чтобы показать подобие "добровольности". Им бы этого хотелось, но у них явно не получается", - подчеркнул он.

Ранее американские аналитики предположили, что РФ пытается отвлечь внимание ВСУ от критических районов на юге, наступая на Донбассе.