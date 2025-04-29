Звук ударного БПЛА может отличаться от имитатора, поскольку у них разные двигатели, но есть несколько нюансов.

Российские оккупанты совершенствуют летательные аппараты, которые имитируют ударные дроны. Эти БПЛА лучше имитируют боевые цели, поэтому это создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.

Как рассказал в интервью "Украинскому Радио" генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, на "обманки" россияне устанавливают дополнительные устройства – к примеру, линзы Люнеберга. Из-за этого на локационных средствах приманки будут показываться как крупные цели.

"Если в атаке будут участвовать десять воздушных целей, часть из них будут представлены на локаторах большими целями-"обманками", то надо будет разобраться, где "обманка", а где – нет. На это тратится время и задача ПВО усложняется", – пояснил он.

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При этом если раньше россияне делали акцент на том, что имитаторы должны быть дешевыми, сейчас они начали ставить на них минимальные средства разведки или ретрансляции и боевую часть:

"Причем они разделяются на те, которые будут срабатывать во время удара, и те, которые имеют медленное действие, то есть упадут и некоторое время не будут срабатывать. Это несет опасность, поэтому надо относиться к этому очень внимательно".

Генерал-лейтенант в отставке заметил, звук ударного БПЛА может отличаться от имитатора, поскольку у них разные двигатели. Но все зависит от расстояния. К тому же, одного звука недостаточно для того, чтобы различать средства воздушного нападения.

"Есть аппараты или люди, которые отличают их по звуку от двигателя. Кроме того, идет и визуальная оценка. Хотя те же "шахеды" отличаются по звуку: когда он идет по маршруту, то издает звук как газонокосилка, но когда он подходит к району цели и начинает пикировать, то звук меняется и можно понимать, что "шахед" атакует. На это надо реагировать: если есть время и его сопровождают, то возможно его и собьют до того, как он ударит по цели. Если этого не происходит, слышен взрыв, то надо учитывать последствия", – подчеркнул Романенко.

Атаки дронами по Украине

Россия едва ли не ежедневно терроризирует Украину ударными дронами типа "шахед". Во время ночной атаки 29 апреля россияне атаковали, в частности, Киев. В результате падения обломков в Деснянском районе столицы сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Кроме того, 28 апреля россияне терроризировали Черкасскую область – регион пережил одну из самых масштабных атак. Было зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры – газотранспортную сеть.

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