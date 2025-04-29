Российские оккупанты совершенствуют летательные аппараты, которые имитируют ударные дроны. Эти БПЛА лучше имитируют боевые цели, поэтому это создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.
Как рассказал в интервью "Украинскому Радио" генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, на "обманки" россияне устанавливают дополнительные устройства – к примеру, линзы Люнеберга. Из-за этого на локационных средствах приманки будут показываться как крупные цели.
"Если в атаке будут участвовать десять воздушных целей, часть из них будут представлены на локаторах большими целями-"обманками", то надо будет разобраться, где "обманка", а где – нет. На это тратится время и задача ПВО усложняется", – пояснил он.
При этом если раньше россияне делали акцент на том, что имитаторы должны быть дешевыми, сейчас они начали ставить на них минимальные средства разведки или ретрансляции и боевую часть:
"Причем они разделяются на те, которые будут срабатывать во время удара, и те, которые имеют медленное действие, то есть упадут и некоторое время не будут срабатывать. Это несет опасность, поэтому надо относиться к этому очень внимательно".
Генерал-лейтенант в отставке заметил, звук ударного БПЛА может отличаться от имитатора, поскольку у них разные двигатели. Но все зависит от расстояния. К тому же, одного звука недостаточно для того, чтобы различать средства воздушного нападения.
"Есть аппараты или люди, которые отличают их по звуку от двигателя. Кроме того, идет и визуальная оценка. Хотя те же "шахеды" отличаются по звуку: когда он идет по маршруту, то издает звук как газонокосилка, но когда он подходит к району цели и начинает пикировать, то звук меняется и можно понимать, что "шахед" атакует. На это надо реагировать: если есть время и его сопровождают, то возможно его и собьют до того, как он ударит по цели. Если этого не происходит, слышен взрыв, то надо учитывать последствия", – подчеркнул Романенко.
Атаки дронами по Украине
Россия едва ли не ежедневно терроризирует Украину ударными дронами типа "шахед". Во время ночной атаки 29 апреля россияне атаковали, в частности, Киев. В результате падения обломков в Деснянском районе столицы сгорело трехэтажное здание базы отдыха.
Кроме того, 28 апреля россияне терроризировали Черкасскую область – регион пережил одну из самых масштабных атак. Было зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры – газотранспортную сеть.