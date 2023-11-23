Оккупанты сносят все сооружения и высотки Авдеевки под фундамент, чтобы исключить пребывание там украинских воинов.

Российские оккупационные войска со всех сторон атакуют Авдеевку Донецкой области. Враг активно работает в направлении промзоны, сообщил офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов.

Как отметил офицер в эфире "Эспрессо", ситуация на Авдеевском направлении остается критической. В то же время украинские защитники наносят врагу большие потери – уничтожают как живую силу, так и технику россиян.

"Оккупанты не оставляют попыток завладеть Авдеевкой или окружить город. Противник атакует со всех сторон и активно работает в направлении промзоны, пытаясь туда зайти. Эти вражеские действия уже неизменны несколько дней. Бригады ВСУ контратакуют с целью недопущения продвижения врага и расширения серых зон", – рассказал военный.

Морозов отметил, что российские военные применяют авиацию, используя управляемые авиабомбы для уничтожения оборонительных позиций Сил обороны Украины. Оккупанты сносят все сооружения и высотки Авдеевки под фундамент, чтобы исключить пребывание там украинских воинов.

"Происходит постоянное давление на город. Атаки врага напоминают мясные штурмы. Количество российской пехоты увеличилось на Авдеевском направлении. Третью волну наступления на Авдеевку руководство РФ возложило на плечи пехоты. Благодаря этому пушечному мясу враг должен был перейти железную дорогу, зайти в коксохим, завладеть промзоной. Но ни одна цель не достигнута", – резюмировал Морозов.

Война в Украине: важные новости

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, в течение суток российские оккупанты атаковали позиции ВСУ на четырех направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Всего на фронте произошло 52 боевых столкновения.

Тем временем россияне не прекращают обстреливать мирные населенные пункты Украины. В результате удара по Херсону пострадали двое детей – 15-летний мальчик и его 11-летняя сестра. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что детей доставили в больницу. У парня травмирована голова, нога и спина, а у девочки диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс.

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