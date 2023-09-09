Россия пытается заменить "уставшие" подразделения на этом участке фронта, сталкиваясь с давлением на свои линии обороны.

Армия Украины подавляет российские подразделения и прорывает многоуровневые линии обороны врага на восток от села Работино, которое в августе удалось деоккупировать.

О тактических продвижениях украинской пехоты заявляет Минобороны Британии, ссылаясь на данные своей разведки в Twitter.

"Украинская пехота продолжает постепенное тактическое продвижение вглубь российских позиций и подавляет российские силы в этом районе", - говорится в сообщении.

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Также ВСУ имеют успех южнее Бахмута, продвигаясь на участке между Клещиевкой и Андреевкой.

Британская разведка предполагает, что с целью улучшения своих позиций РФ попыталась заменить свои "уставшие" подразделения бойцами из других районов фронта, проведя передислокацию возле Работино. Однако, это, вероятно, ограничит наступательные действия оккупантов.

"Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить собственные наступательные операции на других участках линии фронта. Передислокация также, скорее всего, свидетельствует о давлении на их оборонительные линии, особенно вокруг Работино",- говорится в сообщении.

Американские аналитики оценили, чего ждать дальше после Работино

Напомним, американские аналитики Майкл Кофман и Роб Ли в материале The New York Times спрогнозировали, чего ждать от ВСУ дальше после прорыва в поселок Работино. Они считают, что теперь армия Украины попытается максимально расширить брешь в обороне РФ на этом участке фронта.

Также стратегически важно взять контроль над городом Токмак, поскольку там находится важный для нашей логистики автомобильный и железнодорожный узел. Но, сперва, для этого надо уничтожить оборону РФ вокруг поселка Вербовое.

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