Во время взлетов бомбардировщиков Ту-95 надо быть осторожными.

Во время атаки по Украине в ночь на 31 июля российские оккупационные войска поднимали борта стратегической авиации Ту-95МС – носители ракет Х-101 и Х-555. Однако ракеты из них враг так и не выпустил – акцент оккупанты сделали на "Шахедах".

Этот момент в эфире "24 канала" прокомментировал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Не исключено, что таким образом российские захватчики пытались выведать, как расположена украинская ПВО. Поэтому во время взлетов бомбардировщиков Ту-95 надо быть осторожными.

"Их перебрасывают то в "Оленью", то "Дягилево", то в "Моздок" и обратно. Пока непонятно для чего, потому что пусков ракет нет. Но это может быть подготовкой для серьезной ракетной атаки", – пояснил Свитан. Видео дня

Атака по Украине 31 июля

В ночь на 31 июля враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 ударными БпЛА типа Shahed. Как сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олщук, враг применил 89 беспилотников – их запускали из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Основным направлением удара стала Киевская область. Отмечалось, что это была одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Примечательно, что украинскими военными были сбиты все обнаруженные радиолокационными подразделениями Воздушных Сил 89 беспилотников.

В то же время в КГВА сообщили, что это уже седьмая атака Киева дронами в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных врагом беспилотников.

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