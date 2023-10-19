Россиянам приходится тратить немало ресурсов на защиту любимой игрушки Путина.

Россиянам приходится отвлекать от фронта значительные усилия, чтобы защитить недавно отремонтированный Крымский мост. Но это не даст полной гарантии, ведь украинцы достаточно изобретательны и все равно могут снова его повредить, считает британская разведка.

На днях российские власти заявили, что повреждения, полученные мостом в результате украинского удара в июле этого года, были устранены досрочно, однако фактически мост теперь имеет ограниченную функциональность. Так, грузовики и топливо продолжают доставлять в Крым паромами, а для легковушек действуют жесткие процедуры безопасности для въезда на мост.

Кроме того Крымский мост теперь добавляет значительную нагрузку на российскую систему внутренней безопасности, ведь требует многослойной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны, которые иначе были бы развернуты в другом месте.

Видео дня

"Уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить эту большую и уязвимую структуру и в дальнейшем будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности", - акцентирует британская разведка.

Удары по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, 8 октября прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, начиненная взрывчаткой. В результате этого обрушились два пролета автомобильной ветки моста и был сильно поврежден пролет железнодорожной ветки. После этого мост находился в перманентном ремонте до лета.

В июле этого года Крымский мост успешно атаковали морские дроны. Врезавшись в опоры моста, они снова повредили несколько пролетов моста. После этого россияне начали обносить мост боновыми заграждениями.

Вас также могут заинтересовать новости: