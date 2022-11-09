Путин будет готов даже на всеобщую мобилизацию.

Россия готовит новую атаку и масштабное наступление на Украину. Путин может попытаться нанести серьезный удар, но стратегические успехи Вооруженных сил Украины могут помешать его планам.

Как сообщил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире FREEДОМ, в дальнейшем ситуации на фронте зависит от защитников Украины. В ближайшие недели важно освободить Херсон, а после этого у ВСУ уже есть другие планы, но они держатся в тайне.

И после этого кровавому диктатору придется идти на отчаянные меры.

"И тут Путин вынужден будет идти на то, чтобы именно прекратить войну, выйти с территории государства под нашим военным давлением и под давлением международного мощного формата: и Запада, и возможно даже Китая, и Турции, и Индии, и других стран. Потому что угроза уже перерастают в глобальную и даже ядерную. Поэтому все страны заинтересованы прекратить войну", - отметил Маломуж.

По его словам, рашисты не отступят с наших территорий до тех пор, пока их не выбьют ВСУ. Путин отчаянно пытается сохранить свой имидж и не готов признавать поражение, а потому он может снова объявить "частичную" мобилизацию. Важно дать врагу отпор до конца зимы, отметил Маломуж

"Если к этому времени мы еще не разобьем их на голову, это два-три месяца, то он где-то с конца зимы-весны начнет новые наступательные операции. Там, где будут еще держать фронт. Вот к этой ситуации нужно готовиться... Их будет много", - считает экс-глава разведки.

Конечно, у РФ старая техника, необученные "мобики" и провалы на фронте. Однако, отмечает Маломуж, Путин готов ко всеобщей мобилизации, а это куда большее количество живой силы.

"Но это будет более затяжная война. Думаю, что на полгода и больше. Я думаю, что мы будем решать задачи намного быстрее. Сейчас есть к этому все предпосылки", - добавил Маломуж и подчеркнул, что для победы над РФ нужно работать по всем фронтам, как Украине, так и всему миру.

Война РФ против Украины: ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, сегодня Шойгу и Суровикин сделали объявление о том, что РФ покидает правый берег Херсонской области. После этого президент Украины Владимир Зеленский четыре военные администрации на левом берегу Херсонщины.

По словам советника ОП Подоляка, рашисты жестко будут пытаться задержаться в Херсонской области. Он отметил, что если захватчики не могут удержать Херсон, то они будут максимально разрушать его с левого берега.

После этого стало известно, что российские оккупанты обновляют старые окопы и роют новые траншеи на Херсонщине и севере Крыма.

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