Он не мог не вспомнить народную шутку об уничтоженных в Украине оккупантах.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, когда ждать хороших новостей с фронта. Ведь сейчас общество очень ждет начала контрнаступления.

Корреспонденту УНИАН Татьяне Поляковской глава Минобороны сообщил, что положительные новости есть ежедневно, поскольку огромное количество оккупантов ликвидируется на фронте.

Его первая часть ответа была довольно шутливой, ведь все украинцы знают, что захватчики хорошо удобряют наши земли:

"Остаются как хорошая основа для для того, чтобы семена проростали, а подсолнечное масло затем кормит разные страны".

"Во-вторых, даже возьмите Бахмут. Они 8 месяцев ведут наступательную операцию только в одном маленьком узком месте фронта... Поэтому я считаю, что каждый день - это хорошая новость. Она нас приближает к победе", – добавил Резников.

Напомним, 24 февраля 2022 года в Геническе Херсонской области бесстрашная женщина призвала солдата РФ уйти оттуда. "Вы пришли на нашу землю. Положите семена себе в карманы, чтобы, когда вас убьют, проросли подсолнухи", – сказала местная жительница.

С тех пор в народе часто шутят, что ликвидированные россияне хорошо удобряют украинскую землю.

Что Резников накануне заявил о войне и контрнаступлении ВСУ

В интервью украинским СМИ день назад министр обороны Украины заявлял, что чем дольше о контрнаступлении не будет знать враг, тем успешнее он будет. Он подчеркнул, что эта военная операция произойдет неожиданно для всех. Также Резников призвал всех украинцев не завышать планку относительно контрнаступления.

Также глава МО сравнил войну в Украине с марафоном. Он также сказал, что мы бежим по пересеченной местности, поэтому и не знаем, что впереди - ни каким будет рельеф, ни почва, ни погода.

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