Российские БМД-3 за год не доехали до фронта, эксперты объяснили, что с ними произошло.

Осенью 2023 года Россия сняла с консервации редкие БМД-3, которых всего было чуть более 100 единиц. Однако с того момента прошло уже более одного года, но ни одна из машин не была зафиксирована в боях против ВСУ. О них практически не упоминается, пишет Defense Express.

Сообщается, что производство БМД-3 происходило в период с 1990 по 1997 год. Суммарно было изготовлено 137 машин, хотя первоначальный план предусматривал 700 единиц в год. Однако производство и обслуживание боевых машин десанта оказалось слишком дорогим.

"Сохранились данные о том, что трудоемкость производства БМД-3 в целом оказалась в 1,1 раз выше, чем для БМД-1 и БТР-Д, а трудоемкость силовой установки в частности - в 1,5 раз выше, чем для БМД-1 и БТР-Д", - говорится в материале.

Видео дня

Характеристики БМД-3

боевая масса - 13 тонн

экипаж и десант - 3 и 5 человек соответственно

скорость и запас хода - до 70 км/ч, до 10 км/ч на водных препятствиях и до 330 км соответственно

вооружение - 30-мм автоматическая пушка 2А42 с 500 выстрелами, два пулемета калибра 7,62 и 5,45 мм с 4 тысячами патронов (в общем количестве), АГС-17 до 290 выстрелов, ПТРК "Конкурс" (8 ракет в запасе).

Эксперты отмечают, что особенно важно обратить внимание на то, какое количество БМД-3 Россия вообще имела на хранении на начало 2023 года. Этого никто не знает, однако был сам факт того, что такие машины были законсервированы. Их могло быть даже меньше 137 единиц.

Отмечается, что в РФ продолжается серийное производство "преемников" БМД-3 — БМД-4М. На этом фоне Россия могла принять один из двух вариантов использования редких боевых машин десанта — либо для оснащения резервных частей, либо в качестве учебных машин. Именно это и объясняет тот факт, что БМД-3 ни разу не использовалась в войне против Украины за последний год.

Использование Россией БМД в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что украинские десантники смогли подбить российскую БМД-4 на Курском направлении. "Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов в мгновение остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование", - рассказали военные.

Кроме того, воины ВСУ из 36 ОБрМП уничтожили четыре российских БМД вместе с оккупантами (17 человек). Это произошло тоже в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: