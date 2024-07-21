Глава МИД Германии поддержала развертывание ракет США в стране для защиты от путинской России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала размещение в стране ракет дальнего действия для сдерживания российской агрессии. Об этом пишет DW.

По словам дипломата, угроза от РФ является самой большой угрозой безопасности Германии и миру в Европе.

"Ее слова прозвучали на фоне дебатов в трехсторонней коалиции Германии относительно планов размещения в стране ядерного оружия США. Это происходит в тот момент, когда Украина сообщает о пятой атаке беспилотников России на столицу, Киев, поскольку она продолжает свое полномасштабное вторжение в своего соседа", - пишет издание. Видео дня

Размещение ракет США в Германии

США в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ракеты с целью укрепить НАТО и обеспечить европейскую оборону. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

Отмечается, что "эпизодическое развертывание" является подготовкой к долгосрочному размещению ряда вооружений - в частности, ракет SM-6, крылатых ракет "Томагавк" и в будущем - гиперзвукового оружия, которое имеет "значительно больший радиус действия, чем нынешние наземные системы в Европе".

Впоследствии появилась реакция Кремля на соответствующую инициативу. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва "без нервов и эмоций" будет "вырабатывать военный ответ на угрозу США и Германии". По его словам, эти действия направлены на нанесение ущерба безопасности России.

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