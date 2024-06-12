Украине нужны дополнительные системы ПВО Patriot, отметил Константин Криволап.

Атака России 12 июня была проверкой имеющихся средств ПВО у Украины. Такое мнение высказал эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире канала Киев24.

"Мне кажется, что это была просто проверка. Потому что небольшое количество средств (применялись россиянами - УНИАН). Тактически было как всегда: сначала посылают "шахеды", потом их догоняют крылатые ракеты, а потом сверху "Кинжалом" "добивают"... Люди говорят, что было очень громко. Все сработало. Все стоит, все работает. Ракеты есть, средства обороны есть", - отметил Криволап.

Он также прокомментировал потребность Украины в дополнительных системах ПВО Patriot.

Видео дня

"Количество Patriot - 7, и это почти наименьшее количество, которое позволяет хоть как-то что-то защищать. Для полной защиты надо значительно больше систем", - сказал авиаэксперт.

Атака России 12 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Всего было запущено 30 средств воздушного нападения. Силы ПВО Украины сбили 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракета "Искандер-М".

Системы Patriot для Украины

11 июня на Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, президент Владимир Зеленский сказал, что надо по меньшей мере еще семь систем Patriot, чтобы закрыть небо над основными городами от российских ударов.

В тот же день чуть позже Зеленский заявил, что Украина ожидает положительного решения о получении еще двух-трех зенитно-ракетных комплексов Patriot. По этому вопросу ведется работа с США и некоторыми европейскими партнерами.

По информации СМИ, в частности Германия рассматривает возможность отправки уже четвертой батареи ЗРК Patriot в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: