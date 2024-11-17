Повреждены энергетические объекты, жилые дома и объекты инфраструктуры.

Российская армия нанесла удар по жилому сектору Николаева, в городе двое погибших и раненые, среди которых - дети. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о шести пострадавших, два человека погибли. Как уточнил городской голова, погибшие - женщины.

"Есть повреждения в жилом секторе...", - добавил Сенкевич.

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По данным главы Николаевской ОГА Виталя Кима, один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь.

В Силах обороны юга Украины рассказали, что утром враг атаковал юг ракетами разных видов и дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136".

"Повреждены энергетические объекты, жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Также военные добавили, что вечером 16 ноября враг также нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Николаеве.

В Одессе по состоянию на 9.00 проблемы со светом и отоплением, водоснабжением, не работает общественный электротранспорт.

Ракетная атака России - главные новости

Утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет. В Воздушных силах Украины сообщили, что пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42, впоследствии РФ запустила "Калибры", "Кинжалы".

Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки оккупантов в городе исчезло электроснабжение, начались проблемы с водоснабжением. В Минэнерго сообщили, что РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

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