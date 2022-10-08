Желтый уровень террористической опасности вводится с 20:00 8 октября до 20:00 23 октября.

После подрыва Крымского моста оккупационная Россия ввела в Крыму высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил псевдоглава полуострова Сергей Аксенов.

Желтый уровень террористической опасности вводится с 20:00 8 октября до 20:00 23 октября.

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Он будет действовать:

на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики и промышленной политики. А также на объектах Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Кроме того, в прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе введен "желтый" уровень террористической опасности.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев попросил водителей в ближайшее время воздержаться от поездок в сторону Крыма.

Подрыв Крымского моста:

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только ж/д ветка, но фото и видео с места события показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты лишись очередной "транспортной артерии". Повреждение Крымского моста затрудняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

Вечером 8 октября росСМИ начали сообщать о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.

Кроме того, вечером 8 октября 2022 года Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста.

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