По словам профессора, на территории одной из поделенных частей должна быть "украинская версия Беларуси".

Российский диктатор Владимир Путин собирался разделить Украину на три части.

Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

"План Путина состоял из трех частей. Первая часть заключалась в том, что вся так называемая Новороссия, русскоязычная часть (Украина - УНИАН), будет присоединена к России. Условно говоря, Харьков - Умань, юго-восток будет аннексирован Россией как Новороссия", - заявил Грицак.

В то же время профессор убежден, что Запад Украины Путина не интересовал и не интересует до сих пор. Более того, он считает западную часть Украины "токсичной территорией".

Из остальных территорий Путин планировал создать "некий украинский вариант Беларуси - Малороссия, где в Киеве будет свой президент", с "более человеческим лицом, чем Янукович", но гораздо более лояльный и управляемый.

"Некий уменьшенный вариант Беларуси. Аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий. И вполне под влиянием. Этакое кукольное государство. Mapped state (нанесенное на карту государство - УНИАН) под руководством Кремля", - отметил Грицак.

Одним из вариантов путинского плана было отдать западные регионы Украины Польше.

Что Путин говорил об Украине и кровавой войне

Диктатор все циничнее говорит о войне в Украине. В частности, год назад он назвал развязанную Россией войну "трагедией", но оправдал себя. Российский диктатор заявил, что ему якобы "выбора не оставили".

За год войны цели Кремля сократились территориально до выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Недавно диктатор и вовсе обвинил США в войне, которую сам начал против Украины.

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