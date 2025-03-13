Российский диктатор Владимир Путин не планирует "отказываться" от оккупации территорий Украины в рамках мирного соглашения. Также правитель РФ "не ожидает", что на посту президента Украины будет оставаться Владимир Зеленский.
Как отметила в интервью Sky News бывшая верховная представительница ЕС по иностранным делам, баронесса Кэтрин Эштон, последняя пресс-конференция Путина и Александра Лукашенко была "очень интересной". Во время нее глава Кремля заявил о поддержке идеи прекращения огня в войне против Украины.
Однако дальше идет "целый ряд деталей", подчеркнула Эштон.
"Кто следит за прекращением огня, как мы узнаем, когда его нарушают, что происходит, если это происходит, ведет ли это к мирным переговорам, как это выглядит, и кто вовлечен?", – пояснила она.
Кроме того, существует вопрос о том, что РФ "должна быть уверена, что она находится в наилучшем положении".
По мнению Эштон, переговоры проходят так, как "решат Россия и Америка".
"Он (Путин, – УНИАН) ожидает, что он не будет возвращать части Украины Украине", – констатировала она.
Война в Украине: важные новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин по состоянию на сейчас фактически готовит отказ от предложения США о 30-дневном прекращении огня в войне.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина выступает против замораживания войны с Россией. По его словам, американские партнеры также выступают против замораживания конфликта, против так называемого "Минска-3".