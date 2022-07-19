Польша может передать свои последние танки советского поколения.

Вполне возможно, что Польша предоставит Украине танки PT-91 Twardy, которых у нее 232 единицы на вооружении. В пользу этого решения может говорить упрощенная логистика, потому что этот танк - польская модернизация советского Т-72, ​​а также возможность "круговых поставок", когда Варшава вместо них получит от США танки Abrams.

Также не стоит забывать, что Польша уже передала Украине две сотни оставшихся у нее со времен Варшавского договора Т-72М. И отказ от этой машины для Варшавы вполне логичен и ожидаемый шаг.

Возможности PT-91 Twardy

Для Польши модернизация PT-91 Twardy стала первым вызовом модернизации советского вооружения в 90-х годах с опорой исключительно на собственные силы. Во время работ над ним оборонная промышленность этой страны должна была решить целый ряд задач, что превратило этот проект в настоящую национальную бронетанковую программу.

Дело в том, что заменять пришлось ключевые элементы машины. Во-первых, с целью усиления бронирования была разработана собственная динамическая защита ERAWA. Она призвана повысить устойчивость машины против кумулятивных боеприпасов. Характерной особенностью этой защиты является крайне плотная установка элементов почти без зазоров.

Во-вторых, была обновлена ​​система управления огнем, путем установки собственной разработки DRAWA, которая предполагала замену прицелов с установкой, сначала, прибора ночного видения, а затем и тепловизора у наводчика. В систему включен лазерный дальномер с баллистическим вычислителем.

Такое обновление системы в разы подняло точность ведения огня, а также значительно упростило наведение. Не говоря о том, что танк вообще получил возможность вести боевые действия ночью. Кроме того, ночные средства наблюдения получил командир машины и механик водитель.

Из-за усиления бронирования, масса машины выросла до 46 тонн и с целью сохранения ходовых характеристик была произведена ремоторизация. PT-91 Twardy получил новый 850-сильный двигатель S-12U польского производства, являющийся модернизацией советского 780-сильного В-46. Также механик-водитель получил контрольно-диагностический блок, позволяющий оценить параметры работы двигателя и трансмиссии.

Особенности PT-91 Twardy

Следует учитывать, что абсолютное большинство PT-91 Twardy не создавались с нуля, а прямая модернизация Т-72 с заменой систем, ремоторизацией и усилением бронирования.

Также сам танк Т-72, ​​особенно в версии для стран Варшавского договора, имеет худшую броню, чем танки, которые производились для армии СССР. А динамическая защита не придает защищенности против основного танкового боеприпаса – подкалиберного снаряда. Интересно, что Польша даже рассматривала возможность усиления и противоснарядного бронирования, но стоимость этих работ, а также ограничение возможностей подвески не дали ее реализовать.

В то же время версия PT-91 Twardy, в прямом сравнении, значительно лучше уже передаваемых Т-72М, а также югославской версии Т-72 - М-82, которые поставляются в Украину.

Характеристики PT-91 Twardy

Экипаж : 3 человека

: 3 человека Калибр пушки : 125 мм

: 125 мм Вес : 46 тонн

: 46 тонн Двигатель : 850 л.с.

: 850 л.с. Удельная мощность : 18,47 л.с./т

: 18,47 л.с./т Максимальная скорость : 60 км/ч

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