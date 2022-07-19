Вполне возможно, что Польша предоставит Украине танки PT-91 Twardy, которых у нее 232 единицы на вооружении. В пользу этого решения может говорить упрощенная логистика, потому что этот танк - польская модернизация советского Т-72, а также возможность "круговых поставок", когда Варшава вместо них получит от США танки Abrams.
Также не стоит забывать, что Польша уже передала Украине две сотни оставшихся у нее со времен Варшавского договора Т-72М. И отказ от этой машины для Варшавы вполне логичен и ожидаемый шаг.
Возможности PT-91 Twardy
Для Польши модернизация PT-91 Twardy стала первым вызовом модернизации советского вооружения в 90-х годах с опорой исключительно на собственные силы. Во время работ над ним оборонная промышленность этой страны должна была решить целый ряд задач, что превратило этот проект в настоящую национальную бронетанковую программу.
Дело в том, что заменять пришлось ключевые элементы машины. Во-первых, с целью усиления бронирования была разработана собственная динамическая защита ERAWA. Она призвана повысить устойчивость машины против кумулятивных боеприпасов. Характерной особенностью этой защиты является крайне плотная установка элементов почти без зазоров.
Во-вторых, была обновлена система управления огнем, путем установки собственной разработки DRAWA, которая предполагала замену прицелов с установкой, сначала, прибора ночного видения, а затем и тепловизора у наводчика. В систему включен лазерный дальномер с баллистическим вычислителем.
Такое обновление системы в разы подняло точность ведения огня, а также значительно упростило наведение. Не говоря о том, что танк вообще получил возможность вести боевые действия ночью. Кроме того, ночные средства наблюдения получил командир машины и механик водитель.
Из-за усиления бронирования, масса машины выросла до 46 тонн и с целью сохранения ходовых характеристик была произведена ремоторизация. PT-91 Twardy получил новый 850-сильный двигатель S-12U польского производства, являющийся модернизацией советского 780-сильного В-46. Также механик-водитель получил контрольно-диагностический блок, позволяющий оценить параметры работы двигателя и трансмиссии.
Особенности PT-91 Twardy
Следует учитывать, что абсолютное большинство PT-91 Twardy не создавались с нуля, а прямая модернизация Т-72 с заменой систем, ремоторизацией и усилением бронирования.
Также сам танк Т-72, особенно в версии для стран Варшавского договора, имеет худшую броню, чем танки, которые производились для армии СССР. А динамическая защита не придает защищенности против основного танкового боеприпаса – подкалиберного снаряда. Интересно, что Польша даже рассматривала возможность усиления и противоснарядного бронирования, но стоимость этих работ, а также ограничение возможностей подвески не дали ее реализовать.
В то же время версия PT-91 Twardy, в прямом сравнении, значительно лучше уже передаваемых Т-72М, а также югославской версии Т-72 - М-82, которые поставляются в Украину.
Характеристики PT-91 Twardy
- Экипаж: 3 человека
- Калибр пушки: 125 мм
- Вес: 46 тонн
- Двигатель: 850 л.с.
- Удельная мощность: 18,47 л.с./т
- Максимальная скорость: 60 км/ч