Танк PT-91 Twardy / Фото - 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Вполне возможно, что Польша предоставит Украине танки PT-91 Twardy, которых у нее 232 единицы на вооружении. В пользу этого решения может говорить упрощенная логистика, потому что этот танк - польская модернизация советского Т-72, ​​а также возможность "круговых поставок", когда Варшава вместо них получит от США танки Abrams.

Также не стоит забывать, что Польша уже передала Украине две сотни оставшихся у нее со времен Варшавского договора Т-72М. И отказ от этой машины для Варшавы вполне логичен и ожидаемый шаг.

Возможности PT-91 Twardy

Для Польши модернизация PT-91 Twardy стала первым вызовом модернизации советского вооружения в 90-х годах с опорой исключительно на собственные силы. Во время работ над ним оборонная промышленность этой страны должна была решить целый ряд задач, что превратило этот проект в настоящую национальную бронетанковую программу.

Дело в том, что заменять пришлось ключевые элементы машины. Во-первых, с целью усиления бронирования была разработана собственная динамическая защита ERAWA. Она призвана повысить устойчивость машины против кумулятивных боеприпасов. Характерной особенностью этой защиты является крайне плотная установка элементов почти без зазоров.

Танк PT-91 Twardy / Фото - 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Во-вторых, была обновлена ​​система управления огнем, путем установки собственной разработки DRAWA, которая предполагала замену прицелов с установкой, сначала, прибора ночного видения, а затем и тепловизора у наводчика. В систему включен лазерный дальномер с баллистическим вычислителем.

Такое обновление системы в разы подняло точность ведения огня, а также значительно упростило наведение. Не говоря о том, что танк вообще получил возможность вести боевые действия ночью. Кроме того, ночные средства наблюдения получил командир машины и механик водитель.

Из-за усиления бронирования, масса машины выросла до 46 тонн и с целью сохранения ходовых характеристик была произведена ремоторизация. PT-91 Twardy получил новый 850-сильный двигатель S-12U польского производства, являющийся модернизацией советского 780-сильного В-46. Также механик-водитель получил контрольно-диагностический блок, позволяющий оценить параметры работы двигателя и трансмиссии.

Танк PT-91 Twardy / Фото - 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Особенности PT-91 Twardy

Следует учитывать, что абсолютное большинство PT-91 Twardy не создавались с нуля, а прямая модернизация Т-72 с заменой систем, ремоторизацией и усилением бронирования.

Также сам танк Т-72, ​​особенно в версии для стран Варшавского договора, имеет худшую броню, чем танки, которые производились для армии СССР. А динамическая защита не придает защищенности против основного танкового боеприпаса – подкалиберного снаряда. Интересно, что Польша даже рассматривала возможность усиления и противоснарядного бронирования, но стоимость этих работ, а также ограничение возможностей подвески не дали ее реализовать.

В то же время версия PT-91 Twardy, в прямом сравнении, значительно лучше уже передаваемых Т-72М, а также югославской версии Т-72 - М-82, которые поставляются в Украину.

Танк PT-91 Twardy / Фото - 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Характеристики PT-91 Twardy

  • Экипаж: 3 человека
  • Калибр пушки: 125 мм
  • Вес: 46 тонн
  • Двигатель: 850 л.с.
  • Удельная мощность: 18,47 л.с./т
  • Максимальная скорость: 60 км/ч

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