По словам сербского адвоката, у Путина есть контроль в Балканских странах.

Против Украины в составе российской ЧВК"Вагнер" может воевать до 200 сербов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил сербский адвокат, председатель общественной группы Octobar Чедомир Стойкович.

По его словам, есть обоснованные данные, которые свидетельствуют, что граждане Сербии воюют в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

"Есть много видео, которые демонстрируют, как сербы участвуют в войне на стороне России. В частности, на передовой... Это может быть от 30 до 200 граждан Сербии", - сказал он.

Также зафиксировано, что эти сербы одеты в форму, которая, по определенным данным, является формой "Вагнера". Однако точных данных по численности наемников у адвоката нет.

В то же время он сказал, что указанные видео свидетельствуют, что эти наемники воюют в составе пехоты. Речь идет о людях 20-30 лет без военного опыта.

По словам Стойковича, он в январе обратился в суд Белграда и в генеральную прокуратуру Сербии с требованиями запретить деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии. "Считаю, что в Белграде суд и прокуратура должны расследовать эти факты", - сказал адвокат.

По его словам, через четыре дня расследование было прекращено. Этот факт он объясняет тем, что руководитель сербского государственного агентства безопасности и информации Александар Вулин является "человеком Путина", имеет дружеские отношения с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

По данным Стойковича, представители экстремистских организаций Сербии недавно были в ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге в качестве гостей. Адвокат считает, что представители "Вагнера" проводят разведывательные операции в Сербии и сотрудничают с руководителями местных экстремистских организаций.

"Мы знаем, что работа эта может координироваться только через посольство РФ в Белграде. Также мы знаем, что количество работников посольства не соответствует потребностям - объему работы, которая происходит в нашей стране. То есть их (работников – УНИАН) значительно больше, чем нужно", - добавил Стойкович.

Он подчеркнул, что к деятельности в Сербии "Вагнера" и других милитаристских организаций имеет отношение посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В частности, на сайте посольства было письмо с информацией о том, куда обращаться в РФ желающим присоединиться к российским войскам.

"То есть открыто распространяется информация о том, как стать частью российских группировок. Сербское законодательство предусматривает наказание за такие действия (участие в вооруженных конфликтах в других государствах в составе иностранных группировок – УНИАН)", - сказал адвокат. Он добавил, что пока реакции правоохранительных органов Сербии нет.

Адвокат подчеркивает, что таким образом президент РФ Владимир Путин показывает, что у него есть контроль в Балканских странах, в части Европы.

"И таким образом он может шантажировать Европу...", - акцентирует Стойкович. Он заверил, что планирует обратиться с соответствующим заявлением в ООН.

"Вагнеровцы" в Украине – что известно

Боевики ЧВК "Вагнер" воюют против Украины с 2014 года. В 2022-м силы Евгения Пригожина присоединились к ВС РФ во время полномасштабного вторжения.

Известно о присутствии "Вагнера" в странах Африки, зафиксировано их участие в военных преступлениях в Сирии.

Сейчас наемников бросили на самые горячие участки фронта на Донецком направлении. После многомесячного неудачного штурма украинских позиций под Бахмутом террористов усилили российскими кадровыми войсками.

Против "вагнеровцев" введены санкции США. В Украине их предлагают признать международной преступной организацией.

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