Бойцы призвали российские власти прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей.

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и прорвались через границу РФ заявили об усилении своих атак и обратились к российским властям в Белгородской области.

В новом обращении Легиона "Свобода России", Русского добровольческого Корпуса и Сибирского батальона к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову указывается, что их "удары по военным целям усиливаются, обстрелы региона фактически не прекращаются, люди продолжают страдать и гибнуть":

"Жертвы среди мирного населения - исключительно на совести администрации, которая препятствует эвакуации людей".

Освободительное движение добровольцев призвало Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области:

"Гладков! Подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не произойдет в ближайшее время. Сохраните жизни людей!".

Атака Белгорода 20 марта - что сообщалось

Напомним, в России заявили об очередной атаке Белгорода и Белгородской области утром 20 марта. В Минобороны РФ традиционно отчитались о том, что это была лишь "попытка атаки" с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", и что ее отбили.

Тем временем российские Telegram-каналы писали, что в результате атаки в Белгороде есть погибший и пострадавшие. Позже информацию подтвердил и Гладков.

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