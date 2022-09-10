По его словам, Украина производит противокорабельные крылатые ракеты "Нептун".

В Украине есть все необходимые мощности для производства крылатых и баллистических ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"У нас есть производство крылатых ракет. А "Нептун"? Это же крылатая ракета, она противокорабельная, но она крылатая. Мы можем их производить, у нас есть все мощности для этого, все возможности. Единственное, сейчас в связи с военными действиями, возможно, какие-то заводы не могут этого делать", – отметил он. Видео дня

По его мнению, Украине бы пошел на пользу запуск предприятий военно-промышленного комплекса.

"Протянуть эту войну исключительно на грантовой помощи – не самое лучшее решение для нашего экономического развития. Военно-промышленный комплекс дает ВВП, А это развитие экономики… И было бы неплохо, если бы мы организовывали производство на нашей базе и для наших вооруженных сил отечественных образцов вооружения. Тем более, что и конструкторские возможности, и производственные мощности у нас есть", – считает он.

Напомним, ранее Олег Жданов ответил, реально ли закончить войну без дальнобойных ракет ATACMS.

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