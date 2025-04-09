За Украиной весь западный мир, и мы тоже не теряли бы времени, считает Владислав Соболевский.

Прекращение огня позволит не только России перегруппироваться и привлечь дополнительные ресурсы, но и Украине, причем Украина имеет шанс сделать это лучше и быстрее, считает советник командира новосозданного 3-го армейского корпуса, до этого - заместитель командира 3-й ОШБр Владислав Соболевский. Об этом он сказал в интервью изданию NV.

По его словам, сейчас на поле боя есть "определенный паритет": огромное преимущество россиян в личном составе позволяет им продвигаться "разве очень-очень медленно и лишь на нескольких участках".

"Однако мы не будем воевать до последнего российского солдата. Люди, которые на этом настаивают, не имеют отношения к войску и не понимают, о чем говорят. Как всегда и везде, вооруженные силы делают только то, чего нельзя достичь дипломатией, а в этом направлении есть определенные сдвиги", - отметил военный, отвечая на вопрос о вероятности прекращения огня.

Видео дня

Что касается использования возможного прекращения огня для отдыха и переоснащения врага, он задал встречный вопрос: "почему это вдруг россияне должны подготовиться лучше и быстрее нас?" Мол, "за Украиной весь западный мир, и мы тоже не теряли бы времени".

С тем, что в случае прекращения огня Украине перестанет полностью поступать военная помощь, Соболевский тоже не соглашается. По его словам, Европа понимает, что будет следующий этап войны, поэтому "определенная помощь все же будет поступать".

Но значительно важнее во время прекращения огня, по его мнению, будет подготовка украинского населения к следующему витку противостояния, ведь "условная Великобритания за нас этого не сделает".

"Если мы не будем выстраивать устойчивую экономику, условная Германия нам не поможет. Вот в этом мы должны быть автономными и эффективными", - сказал военный.

В этом плане важным является возвращение украинцев, которые выехали за границу, говорит Соболевский, и, по его словам, "частично это нам удастся".

"Я причастен к процессам получения Силами обороны международной поддержки и из некоторых отчетов знаю, что очень много наших граждан так и не смогли прочно интегрироваться в общество тех же США. Об этом знает и наше новообразованное Министерство национального единства. Их прогноз таков: в первый год мира в Украину вернется 30% тех, кто уехал", - сообщил он.

Он подчеркнул, что только от нас зависит, каким образом мы построим нашу будущую защиту и кем будем на международной арене.

"Чтобы не потерять поддержку, мы должны говорить о важных для нас вещах, и говорить громко. Мне кажется, США так сильно заинтересованы в том, чтобы прекратить эту войну, потому что мы перетягиваем на себя внимание с других их приоритетов - Ближнего Востока и Китая", - пояснил военный.

Также, говорит он, Украина ни в коем случае не должна признать оккупированные территории российскими, ведь это будет означать уступки россиянам. Ведь "если покажем, что самый быстрый способ успокоить россиян - это сделать им уступки, то нам точно не будут помогать в следующий раз, утверждает Соболевский.

Советник командира заверил, что военные выдержат, "даже если война продлится еще полтора-два года", даже если перемирие окажется очень коротким", но должно устоять государство:

"А государство - это его граждане. Поэтому если мирные украинцы не могут найти, ради чего держаться, пусть держатся ради войска".

Возможное прекращение огня: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Герой Украины, майор Виталий Литвин считает, что россияне используют любое перемирие в войне в свою пользу, чтобы собрать силы и возобновить наступление. Также он отметил, что не видит реалистичной модели, каким может быть перемирие. "У нас есть путь борьбы, и мы по нему должны идти. И эта борьба не прекратится очень-очень много лет", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что переговоры с Россией о прекращении огня в Украине продолжаются. Он призвал стороны к скорейшему завершению войны. "Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - сказал он.

Россия тем временем активизирует наступательные действия на линии фронта. Последние дни обозначились ростом боевой активности со стороны России. Пока неизвестно, идет ли речь о начале полномасштабного весеннего наступления, о котором давно предупреждает Киев. Однако это бесспорно свидетельствует о том, что правитель РФ Владимир Путин не настроен на мир.

Вас также могут заинтересовать новости: