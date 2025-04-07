Украина и так уже добилась военных и коммерческих успехов в черноморской акватории.

В связи с военными и коммерческими достижениями Украины в Черном море офицеры ВМС Украины и владельцы бизнеса в Одессе скептически оценивают преимущества, которые Украина может получить от заключения сделки по прекращению огня с Россией.

В комментариях The New York Times они отмечают, что прекращение огня может спасти порты от российских беспилотников и ракетных ударов, но это также может означать отказ Украины от стратегического преимущества на море - возможно, единственной области поля боя, где она имеет преимущество.

"Я не хочу прекращения огня", — сказал Тариэль Хаджишвили, глава Novik LLC, украинского судоходного агента, работающего в Одессе. "Единственная сторона, которая хочет прекращения огня, — это Россия, потому что она больше не контролирует Черное море".

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Скептицизм украинцев только усилился из-за условий перемирия, выдвинутых Москвой: отмена некоторых западных экономических санкций и возврат к предыдущей зерновой сделке, поддержанной ООН.

В то же время, как отметил в комментарии NYT капитан украинского патрульного катера Михайло, который сопровождает коммерческие суда возле берегов Украины, сейчас по новому коридору проходит больше судов, чем во время действия зернового соглашения под эгидой ООН.

На этом фоне эксперты не видят особой выгоды для Украины в прекращении огня в Черном море. По их словам, все, что Украина могла бы получить от прекращения огня, — это прекращение российских ударов по ее портам. В результате этих атак было повреждено несколько судов и уничтожено множество контейнеров и зернохранилищ. По словам Юрия Васькова, бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины, на пике атак во второй половине 2023 года экспортные возможности одесских портов упали до 20 процентов.

Капитан Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины, также заявил, что "для Украины прекращение огня в Черном море означает прежде всего прекращение атак на портовую инфраструктуру, чтобы наш зерновой коридор мог работать без сбоев".

"Ничего большего Россия не может нам предложить в этом соглашении", — сказал он NYT во время интервью в Одессе.

Пока остается неясным, вступит ли когда-либо в силу это прекращение огня. Украинские военные чиновники отметили, что Россия воздерживается от атак на украинские порты с момента переговоров в прошлом месяце, что соответствует одному из главных требований Киева, но они предупреждают, что еще слишком рано называть это перемирием.

При этом глава Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что не ожидает, что обе стороны когда-либо установят морское перемирие, учитывая их противоречивые требования. Он подозревает, что Россия хочет использовать перемирие, чтобы переместить часть своих кораблей обратно в центральную часть Черного моря для возможности быстрой контратаки.

Прекращение огня в Черном море - новости

РФ и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, однако, по мнению экспертов и западных СМИ, оно приносит больше выгоды Москве, не требуя от Путина значительных уступок.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Он заверил, что Украина не позволит этому произойти.

Ранее капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что реальным гарантом безопасности в Черном море могла бы стать Турция, которая имеет соответствующие силы и контролирует Босфор. Он пояснил, что реальным гарантом может быть тот, кто имеет силу на море - корабли, авиацию.

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