Русские генералы и Пригожин начали соревноваться, кто из них лучше воюет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичные ссоры главаря ЧВК"Вагнер" Евгения Пригожина и Министерства обороны РФ.

Как написал Подоляк в Twitter, оккупанты и наемники начали спорить за то, кто "лучше воюет" и кто "больше засеет своими трупами Соледар".

"Между российским агентством фейковых новостей (Минобороны) и военно-криминальными ультрас (Пригожин/Золотов/Суровикин) началась публичная драка. Тема - "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими трупами Соледар". Хороший признак начала феерического конца", - написал Подоляк.

Видео дня

Ссоры "Вагнера" и Минобороны РФ

Между Минобороны РФ и частной военной компанией "Вагнер" уже несколько месяцев продолжается противостояние. Оно обострилось сейчас, когда Пригожин и Минобороны наперегонки отчитываются о захвате Соледара. Впрочем, город до сих пор стоит.

Сегодня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщение ведомства о якобы захвате украинского Соледара.

Министр Резников заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.

Вас также могут заинтересовать новости: