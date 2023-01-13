Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичные ссоры главаря ЧВК"Вагнер" Евгения Пригожина и Министерства обороны РФ.
Как написал Подоляк в Twitter, оккупанты и наемники начали спорить за то, кто "лучше воюет" и кто "больше засеет своими трупами Соледар".
"Между российским агентством фейковых новостей (Минобороны) и военно-криминальными ультрас (Пригожин/Золотов/Суровикин) началась публичная драка. Тема - "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими трупами Соледар". Хороший признак начала феерического конца", - написал Подоляк.
Ссоры "Вагнера" и Минобороны РФ
Между Минобороны РФ и частной военной компанией "Вагнер" уже несколько месяцев продолжается противостояние. Оно обострилось сейчас, когда Пригожин и Минобороны наперегонки отчитываются о захвате Соледара. Впрочем, город до сих пор стоит.
Сегодня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщение ведомства о якобы захвате украинского Соледара.
Министр Резников заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.