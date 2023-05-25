Бывший разведчик утверждает, что Пригожин закладывал для себя возможность уйти из Бахмута еще накануне 9 мая.

Экс-офицер КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ, эксперт по международным отношениям и спецслужбам Сергей Жирнов заявил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в патовой ситуации в Бахмуте Донецкой области. С одной стороны, он не может там остаться, а с другой – не может уйти.

"Если он уйдет, то его убьют, а если он останется, то начнется украинское контрнаступление, и все убегут, в том числе и Пригожин. То есть он будет уже не победителем, не захватчиком Бахмута, о котором торжественно отчитался Путину и получил его благодарность, а он будет среди тех частей, которые будут отступать перед лицом украинского контрнаступления", – объяснил Жирнов в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что Пригожин это понимает, и поэтому закладывал для себя возможность уйти еще накануне 9 мая. Правда, делал он это "в гораздо более скандальном варианте".

Видео дня

"Требовал снаряды, говорил, что если не дадите снарядов, то 10 мая (сразу после праздника, на котором Путин чего-то там обычно говорит, надувает щеки) Пригожин грозился уйти с позиций, что является, кстати, предательством родины и дезертирством на поле боя, за что предполагается расстрел. Этого ничего не произошло, но он всех готовил", – вспомнил эксперт.

По словам бывшего разведчика, история со снарядным голодом в ЧВК "Вагнер" была надуманной, поскольку украинская сторона неоднократно подтверждала, что никакой нехватки боеприпасов у российской стороны не было.

"Был снарядный голод по сравнению с прошлым годом. В прошлом году расход российской стороны был 50 тысяч снарядов в день, а в этом году примерно 10-15 тысяч, в 4-5 раз меньше. Но ничего специального относительно Пригожина это не значило. Это была просто отмазка. И у него сейчас патовая ситуация: уйти он не может, потому что иначе он будет побежденным, а если он уйдет, то он станет побежденным, потому что его могут убить", – резюмировал Жирнов.

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута: что известно

20 мая владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о захвате Бахмута Донецкой области. В своем обращении он также отметил, что его наемники будут в городе до 25 мая, после чего выйдут оттуда "на отдых". В то же время украинские военные утверждают, что часть города все еще находится под контролем Сил обороны Украины.

На планы Пригожина сбежать из Бахмута отреагировали в ГУР Минобороны Украины. Представитель управления Андрей Юсов заявил, что эти заявления выглядят логичными, учитывая большие потери ЧВК "Вагнер" на том направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: