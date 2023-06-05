ЧВК "Вагнер" не в лучших отношениях с регулярной российской армией.

Внутренние конфликты между различными подразделениями российских войск действительно существуют. РФ близка к тому, чтобы фрагментировать свои силовые структуры.

Как заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун в комментарии "РБК-Украина", глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на данный момент работает над "зарабатыванием политических баллов" за счет того, что показывает неспособность российской армии выполнять те или иные обязательства.

"Пригожин сейчас понимает, что он на фронте ничего не может поймать. Он фактически выводит свои подразделения в тыл. Пытается их переформатировать, подготовить, вылечить и как-то дополнить и готовиться к внутренним конфликтам. Потому что внешние его не интересуют", - заявил Ягун.

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Глава "вагнеровцев" за счет "взятия" Бахмута продвигал себя на политической арене, а когда наступление российских сил перешло в оборону, то обвинял подразделение регулярной российской армии.

"Пригожин уже остался в российской историографии как человек, который "взял" город Бахмут. А кто-то его "потерял". И на этом фоне ВС РФ болезненно наблюдать историю о якобы взятии "вагнеровцами" в плен командира 72-й бригады. Тем более это та бригада, которая должна была бы заменить ЧВК на отдельных участках. Как выяснилось - ни участки не подготовлены, ни бойцы. Они начали убегать в первые дни. Все это соответствует действительности", - подчеркивает Ягун.

Бывший замглавы СБУ подчеркнул, что вышеуказанные факты говорят о реальном наличии конфликтов между регулярной армией РФ и подопечными Пригожина.

"И дороги "вагнеровцам" действительно минировали. А почему минируют? Потому что это правда о загородотрядах у оккупантов. Они осуществляют перекрытие путей отступления в первую очередь для своих, чтобы те не убежали. Поэтому все идет по их "плану", к фрагментации российских силовых структур и самой России", - подытожил собеседник.

Конфликт между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожином и МО РФ

2 июня Пригожину выступил с заявлением, что якобы вывел почти 99% "вагнеровцев" из города Бахмут. Согласно заявлению террориста, освобожденные позиции заняли солдаты Министерства обороны России.

По его словам, они обнаружили, что пути были заминированы зарядами так называемых "змей Горынычей" и противотанковых мин. Он убежден, что таким образом хотели "горячо" встретить членов ЧВК "Вагнер".

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