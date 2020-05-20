Зеленский: Кучма собирает экстренное заседание ТКГ после заявлений о боевой готовности оккупантов

По информации СМИ, информационные ресурсы подконтрольных России боевиков сообщили, что главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили о приведении войск в боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления главаря «ЛНР».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

«Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы», - сказал он.

Отметим, по информации СМИ, информационные ресурсы подконтрольных России боевиков сообщили, что главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили о приведении войск в боевую готовность.