Есть моменты, на которые просто нельзя не обращать внимание, заявил обозреватель.

Если Европа и вправду хочет, чтобы Украина победила в войне и, европейцам не пришлось пережить кошмар войны с Россией, - Украине нужно передавать все, что запрашивается и без задержек, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя понесенные потери ВСУ по соответствующим причинам.

"Непринято говорить о потерях, и считаю это правильным. Но, не в этом случае. Я часто указываю в своих материалах на потери врага, но это не означает, что я не знаю о наших потерях. И есть моменты, на которые просто нельзя не обращать внимание", - написал он.

При этом эксперт объяснил, почему об определенных потерях необходимо говорить:

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"Говоря только о потерях врага, на третий год войны, мы абстрагируемся от наших проблем, решение которых в том числе в руках наших тормознутых международных партнеров. И когда мы говорим, что нам нужно ПВО, в ответ - так вы и так неплохо справляетесь, вот, сами же выкладываете статистику. А какой ценой достигается эта статистика…".

Напомним, до этого Коваленко акцентировал на важности того, что Украине необходимо создать эшелонированную ПВО.

ПВО для Украины - актуальные новости

Напомним, как писал УНИАН, Эстония доставила в Украину зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним, сообщили в Минобороны страны.

Количество единиц ЗРК и боеприпасов неизвестно. В ведомстве такую секретность объяснили соображениями безопасности.

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