В украинской спецслужбе рассказали об уничтожении около 90 противников.

Потери РФ в Украине за две недели сильно возросли благодаря членам подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый Волк".

В частности, украинские защитники во время ночной "охоты" попали во вражескую редкую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" - комплекс состоял из аппаратной машины, авто управления и главной антенны, сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, также ликвидированы около 90 российских захватчиков, шесть вражеских артиллерийских систем, шесть танков, три военных машины, шесть боевых бронированных машин и 27 блиндажей и укрытий.

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Генштаб Вооруженных сил Украины утром 8 октября сообщил, что враг атаковал наших защитников на ряде направлений, было отражено почти 50 атак со стороны противника.

В то же время наши защитники и защитницы продолжают двигаться вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. РФ несет огромные потери на нашей территории. Общие потери врага на 8 октября 2023 года составляют примерно 282 тыс. 280 оккупантов. Захватчики также потеряли много техники и вооружения, в том числе 4 821 танк и 6 705 артсистем.

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