Их называют ангелами спорта.

На российско-украинской войне погиб уже 361 украинский спортсмен и тренер. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

"361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах. Сегодня время сказать "спасибо" каждому и каждому, кто продолжает защищать", - написал он.

По его словам, более 3 тысяч спортсменов и тренеров воюют против российских захватчиков в рядах Сил обороны Украины.

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Ангелы спорта: последние новости

Напомним, летом на войне с оккупантами погиб футболист Николай Жидков, который жил и работал в Польше, однако решил вернуться и встать на защиту Украины.

Также сообщалось о гибели бывшей футзалистки Элеоноры Мальцевой, которая ранее играла за сборную Украины. Ей было 34 года.

В июне на Луганщине погиб 25-летний украинский футболист Вячеслав Савицкий, который играл за любительский клуб "Кудривка".

В прошлом году стало известно о гибели чемпиона Украины по кикбоксингу WAKO, тренера, кандидата в мастера спорта Назара Макаренко. Он получил смертельное ранение на войне.

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