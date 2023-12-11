Украинские бойцы не прекращают уничтожать захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины за 11 декабря нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному - боеприпасов, одному пункту управления и одному артиллерийскому средству россиян.

Вместе с тем, россияне нанесли 10 ракетных и совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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