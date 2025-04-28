ВСУ уничтожили переправу оккупантов, возведенную во время 'пасхального перемирия' (видео)

Переправа была уничтожена при помощи украинских дронов.

Украинские военные уничтожили переправу через реку Жеребец в районе Сватово на границе Харьковской и Луганской областей, которую россияне возвели во время действия так называемого "пасхального перемирия". Об этом сообщили в 412 полку Nemesis Сил беспилотных систем Украины.

Бойцы поделились, что переправа была уничтожена при помощи украинских дронов. Отмечается, что россияне готовили ее для штурма позиций Сил обороны.

Также в Nemesis рассказали, что операторам БПЛА удалось поймать и вражескую технику. В частности, они подожгли БМП, тяжелые грузовики и другое российское вооружение.

"Усиление врага на Купянском направлении сорвано", - говорится в сообщении военных.

В Nemesis добавили, что оккупанты используют эту территорию как узловой центр для переброски сил на Харьковское направление. Тем не менее уничтожение переправы нарушило логистику врага.

На каком направлении фронта в ближайшее время будут идти основные бои - мнение эксперта

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что российские оккупационные войска не имеют возможности проводить активное наступление по всему фронту. Сейчас враг маневрирует резервами, перебрасывая силы с направления на направление, чтобы "нащупать" слабые места.

По его словам, у россиян наиболее ощутимые продвижения на Торецком направлении. В то же время Попович отметил, что важной задачей для оккупантов сейчас является выход на административные границы Днепропетровской области.

Вас также могут заинтересовать новости: