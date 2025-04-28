Важной задачей для оккупантов сейчас является и выход на административные границы Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска не имеют возможности проводить активное наступление по всему фронту. Сейчас враг маневрирует резервами, перебрасывая силы с направления на направление, чтобы "нащупать" слабые места, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Наиболее ощутимые продвижения у россиян на Торецком направлении, по моему мнению. Они тоже неглубокие, но ощутимые. Там россияне продвигаются в сторону Константиновки, поэтому очевидно, что именно возле Константиновки в ближайшее время могут разворачиваться основные события", – сказал он в интервью "Украинскому Радио".

В то же время он отметил, что важной задачей для оккупантов сейчас является выход на административные границы Днепропетровской области.

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"Сейчас они, очевидно, хотят сосредоточиться на синице в руке, то есть выходе на границы области. Есть дедлайн до 9 мая и этот подарок надо дать Путину, чтобы ему было что заявить на мероприятиях, которые будут в Москве на Красной площади по случаю 9 мая", – добавил Попович.

Война в Украине

Российская оккупационная армия усиливает присутствие в Крыму. Как отметил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, россияне очень боятся потерять Крым, поэтому будут насыщать территорию полуострова войсками и боевой техникой.

Тем временем российский правитель Путин объявил о трехдневном перемирии на 9 мая. Оно будет действовать с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая, заявили в Кремле.

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