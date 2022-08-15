На юге страны Вооруженные силы Украины сегодня ликвидировали 31 оккупанта.
Об этом сообщил в Facebook представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя оперативную обстановку по состоянию на 14.00.
По его данным, также ликвидированы два склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровке.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач обеспечены подтвержденные потери врага в количестве 31 рашиста, танка Т-72, 2 самоходных орудий "Пион", самоходной артустановки, минометного комплекса "Сани" и двух единиц автомобильной техники....", - сказал Назаров.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противники атаковали и военные, и гражданские объекты, было много жертв.
ВСУ дают достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидировали 43 750 противников.