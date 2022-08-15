Уничтожен вражеский танк и две самоходные пушки "Пион", отметили в оперативном командовании "Пивдень".

На юге страны Вооруженные силы Украины сегодня ликвидировали 31 оккупанта.

Об этом сообщил в Facebook представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя оперативную обстановку по состоянию на 14.00.

По его данным, также ликвидированы два склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровке.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач обеспечены подтвержденные потери врага в количестве 31 рашиста, танка Т-72, 2 самоходных орудий "Пион", самоходной артустановки, минометного комплекса "Сани" и двух единиц автомобильной техники....", - сказал Назаров.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противники атаковали и военные, и гражданские объекты, было много жертв.

ВСУ дают достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидировали 43 750 противников.

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