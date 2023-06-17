В начале вторжения Россия вела наступление на нескольких направлениях, а в первые недели 2023 года - в основном в Бахмуте и Угледаре.

Подтвержденные потери российских оккупантов во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 года превысили потери, которые Россия понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет "Медиазона", ссылаясь на данные, собранные по открытым источникам вместе с "Русской службой Би-би-си" и волонтерами.

Согласно этой оценке, с 5 января по 8 февраля 2023 года в Украине погибли 2504 человека, а в первые недели вторжения, с 24 февраля по 30 марта 2022 года, погибли 2175 человек.

В начале вторжения Россия вела наступление на нескольких направлениях, а в первые недели 2023 года - в основном в Бахмуте и Угледаре.

Самые массовые потери, согласно подсчету журналистов, Россия понесла во вторую неделю войны, с 3 по 9 марта 2022 года, когда погибли 599 человек. Во время боев в Бахмуте и Угледаре российские силы несли сопоставимые потери - так, с 26 января по 1 февраля 2023 года погиб 541 человек, а со 2 по 8 февраля - 559 человек.

Как отмечает "Медиазона", данные за 2023 год неполные, поскольку о многих потерях становится известно с задержкой. "Подтвержденные потери как за январь 2023, так и за другие месяцы этого года вырастут в ближайшее время", - отмечает издание.

С 24 февраля 2022 года по 12 июня 2023 года, по подсчетам журналистов, подтверждена гибель 25 528 россиян, участвовавших во вторжении в Украину, но реальные потери значительно выше.

Потери РФ в Украине - детали

Вооруженные силы Украины за сутки 16 июня отминусовали еще почти 600 российских оккупантов. По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 218 тыс. 500 (+590 за сутки) человек.

Журналистам ВВC удалось подтвердить имена более 25 тысяч российских солдат, погибших на войне в Украине. Отмечается, что анализ собранных данных демонстрирует, как изменился образ среднестатистического российского солдата за 16 месяцев войны в Украине.

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